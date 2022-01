Turismo: Pedica (+Eu), stop licenziamenti, vicino a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino ai lavoratori del settore alberghiero che hanno protestato per il blocco dei 250 licenziamenti previsti per i dipendenti di tre storici alberghi della Capitale: Sheraton, Majestic e Cicerone. Davanti a una crisi senza precedenti, non si può pensare di risolvere il problema in piena pandemia dando il colpo di grazia a centinaia di famiglie". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "La crisi economica va affrontata dalle istituzioni con il dialogo e il confronto e intervenendo con ulteriori aiuti dove c'è bisogno. Ma di certo non si può accettare che vengano messi in mezzo alla strada tanti lavoratori", aggiunge.(Com)