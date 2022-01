Roma: Assessore lavoro, importante incontro in prefettura su sicurezza cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo molto importante l'incontro avuto oggi in Prefettura, Presieduto dal Prefetto, Matteo Piantedosi, e alla presenza dell'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, la direttrice dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, Carmina Mancino, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria rappresentative del settore edilizio". Così in una nota l'Assessora al Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Come Assessorato al Lavoro di Roma Capitale abbiamo lavorato dal momento dell'insediamento nella direzione di una stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti sul piano della sicurezza sul lavoro. Oggi in questo incontro abbiamo condiviso l'urgenza di intervenire, specialmente in una fase in cui le ristrutturazione aumentano e con esse i cantieri aperte e i rischi di nuovi incidenti. L'occasione è stata proficua anche per una riflessione sulle strategie da attuare. Siamo a lavoro per renderle fattive e soprattutto per porre un argine ad un fenomeno odioso".(Com)