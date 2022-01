Quirinale: Bersani (Articolo uno), Italia ha bisogno di soluzione seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero che sul Quirinale alla destra spetta il compito, siamo 50 a 50. Noi non diamo nomi per non fare come loro, che devono prima rimuovere la proposta divisiva per poter poi discutere e trovare una persona che ci aiuti a superare il problema. L'Italia non ha tempo da perdere, ha bisogno di una soluzione seria". Lo ha detto il deputato Pier Luigi Bersani, di Articolo uno, ospite questa sera ad "Otto e mezzo", su La7. "Dalla chiacchierata di oggi è venuta fuori una soluzione seria, ci sono diversi nomi - ha aggiunto il parlamentare in merito all'incontro odierno tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza -. Draghi ha sicuramente tutte le caratteristiche per fare il capo dello Stato: saldezza democratica, standing e competenza. Ma il giorno dopo però siamo sicuri di non destabilizzare l'azione del governo? Con tutta la stima che ho per Draghi, non ne sono sicuro. Non possiamo mica andar per farfalle! In politica, quando si tira un filo vien giù il maglione. Non voglio escludere Draghi, ma voglio assicurarmi che il governo sia stabile. Su 60 milioni di italiani sono sicuro che non abbiamo un'opzione sola. E' ora di andare a prenderlo fuori il presidente della Repubblica. Se vogliamo trovare un'intesa dobbiamo allargare lo sguardo - ha concluso Bersani -. Proviamo a guardare fuori". (Rin)