Quirinale: Conte, no a veti su Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non poniamo assolutamente dei veti. Noi guardiamo soltanto all'interesse del Paese e facciamo valutazioni nell'interesse del Paese e dei cittadini italiani". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al Tg3, in merito alla posizione del M5s sul nome di Mario Draghi come capo dello Stato. Il leader pentastellato ha, poi, sottolineato che "in questo momento - l'abbiamo già detto in tutti i modi - va garantita la continuità dell'azione di governo: quindi nessun veto, non poniamo veti". (Rin)