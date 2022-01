Giustizia: D'Ettore (CI), bene Cartabia, su Csm occorre riforma condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero che un ministro cosiddetto 'tecnico' non abbia un indirizzo politico, se il suo indirizzo è quello costituzionale ed è quello dei valori più profondi della nostra carta costituzionale". Lo ha detto il deputato di Coraggio Italia, Felice Maurizio D'Ettore, nel corso delle dichiarazioni di voto nell'Aula di Montecitorio sulle risoluzioni dopo le comunicazioni del ministro della Giustizia, Marta Cartabia. D'Ettore ha ricordato, inoltre, "che non c'è solo il processo penale, c'è la delega civile, ci sono le tematiche riguardanti il diritto di famiglia e quello minorile, che sono state affrontate da questo governo e dal ministro, portando a nuove prospettive di intervento su tutte queste materie". Per il deputato di Coraggio Italia, poi, bisogna "stare attenti" quando "parliamo di un organo di rilevanza costituzionale come il Csm". Sul tema, ha concluso, le riforme "vanno portate avanti con equilibrio e ragionevolezza. Consentiamo al ministro e al governo di trovare una soluzione che sia condivisa nel modo più ampio possibile in Parlamento". (Rin)