Frosinone: Comune, i sindaci del territorio contrari al biodigestore

- Si è tenuta, nella nuova sede del capoluogo di Palazzo Munari, "la riunione della consulta di ambito dei sindaci del circondario di Frosinone, avente per oggetto la costruzione e la messa in esercizio di un biodigestore, da parte di un proponente privato, per la lavorazione di circa 90mila tonnellate l'anno di frazione organica di rifiuti solidi urbani, in via Antonello da Messina, a ridosso del casello autostradale e, di fatto, all'interno della zona del Sin della Valle del Sacco". Lo si legge in una nota del comune di Frosinone. Erano presenti all'incontro i sindaci di Frosinone, Nicola Ottaviani; di Ceccano, Roberto Caligiore; di Patrica, Lucio Fiordalisio; di Alatri, Maurizio Cianfrocca; di Torrice, Alfonso Santangeli, oltre agli assessori Franco Martini (Ferentino) e Beniamino Iacobucci (Supino), oltre alla presidente della commissione ambiente del Comune capoluogo, Maria Rosaria Rotondi. (segue) (Com)