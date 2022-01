Frosinone: Comune, i sindaci del territorio contrari al biodigestore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La normativa di riferimento per quel che concerne la messa in funzione di un impianto di biodigestione - ha dichiarato il sindaco Ottaviani - attualmente non prevede il coinvolgimento del consiglio comunale o della giunta, ai quali non viene riconosciuta la facoltà di esprimersi in materia. Ciò nonostante, una decisione su una materia delicata come quella che ormai tutti conosciamo, non può essere emessa saltando completamente la volontà e il minimo consenso delle comunità territoriali. Siamo tutti d'accordo nell'affermare che la legge sul conferimento e trattamento dei rifiuti all'interno di ambiti ottimali costituiti dal territorio provinciale sia congrua, purché le strutture e gli enti nati per rispondere a tali esigenze non snaturino, nel corso del proprio esercizio, il necessario requisito di lavorare l'immondizia proveniente dal proprio territorio". A questo proposito, basterebbe ricordare che la frazione di rifiuto organico prodotto dal Comune di Frosinone e dai comuni del circondario, rappresenterebbe una percentuale minima (pari a 12mila tonnellate) di quella dei rifiuti organici lavorati all'interno del nuovo impianto, ammontante a circa 90mila tonnellate annue e, dunque, ben al di sopra della necessità del fabbisogno territoriale, anche rispetto alla cosiddetta area vasta, comprendente circa 150mila abitanti. (segue) (Com)