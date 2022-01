Frosinone: Comune, i sindaci del territorio contrari al biodigestore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle preoccupazioni espresse dai presenti sotto il profilo dell'impatto ambientale nella zona, peraltro inclusa nella classificazione di "area boscata", si aggiungano anche le perplessità riguardanti la viabilità (per il continuo passaggio di automezzi pesanti) e le emissioni odorigene in virtù della vicinanza delle abitazioni. "La nota scientifica redatta dall'Associazione Medici di Famiglia per l'Ambiente – ha proseguito il sindaco Ottaviani – sottolinea le conseguenze ambientali e per la salute umana che la messa in esercizio dell'impianto comporterebbe, con gravi ricadute dal punto di vista pneumologico, cardiovascolare e neurovegetativo delle persone". Gli amministratori hanno deliberato di costituire una consulta ambientale permanente comprendente i comuni dell'area vasta, oltre ad esprimere parere negativo nei confronti della costruzione e messa in funzione dell'impianto. (segue) (Com)