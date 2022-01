Frosinone: Comune, i sindaci del territorio contrari al biodigestore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio domani, la Asl di Frosinone, ente competente, sarà chiamata a partecipare alla conferenza regionale dei servizi per il procedimento relativo alla messa in esercizio del biodigestore. Non può ritenersi satisfattiva, per i sindaci e i delegati, l'acquisizione del parere favorevole della Asl di Frosinone attraverso la procedura del silenzio assenso, poiché rimarrebbe nel vago qualsiasi tipo di effettivo screening rispetto a profili di rischio sanitario ed epidemiologico. (Com)