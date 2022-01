Giustizia: Saitta (M5s), ancora molto da fare, non faremo mancare nostro apporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla ministra Marta Cartabia "abbiamo detto che per il Movimento cinque stelle è prioritario rendere più efficiente e moderno il sistema giustizia che ha bisogno di riforme e di investimenti. Perché non possono esistere delle vere riforme che non siano accompagnate da stanziamenti cospicui". Lo ha dichiarato Eugenio Saitta, capogruppo del M5s in commissione Giustizia alla Camera, a seguito della relazione sulla giustizia svolta a Montecitorio dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. "Stanziamenti e investimenti - ha aggiunto il parlamentare - sono le peculiarità che hanno caratterizzato l’attività dell’ex ministro Alfonso Bonafede e, per questo, abbiamo apprezzato il richiamo, contenuto nella relazione svolta da Cartabia, al potente piano di investimenti finanziato nei tre anni precedenti dai governi guidati da Giuseppe Conte. Abbiamo infine chiesto alla Guardasigilli un impegno concreto e urgente in diversi settori: la digitalizzazione, il sistema penitenziario, le Rems, il contrasto alla violenza di genere, la riforma del Csm. Raccogliamo e sottolineiamo poi l'invito di Cartabia al Parlamento a fare presto per realizzare una legge che, entro maggio, ridefinisca l'ergastolo ostativo. Le nostre proposte sono da tempo sul tavolo. C’è ancora molto da fare e il M5s - ha concluso Saitta - non farà mancare il suo apporto costruttivo". (Rin)