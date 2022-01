Governo: domani possibile Cdm su ristori e bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, dovrebbe tenersi domani la riunione del Consiglio dei ministri sulle nuove misure per contenere il caro bollette energetiche e sui ristori per venire incontro ai bisogni dei settori maggiormente colpiti dal Covid-19. Oggi, intanto, riunione di circa tre ore a palazzo Chigi, sempre sul tema dell'energia, in vista del Cdm di domani, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ed il titolare del dicastero della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. (Rin)