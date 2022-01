Sassoli: Di Maio, credeva in Europa "alta, autorevole ma solidale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli "credeva in un'Europa alta, autorevole, forte" ma anche in "un'Europa gentile, fondata sulle persone e di solidarietà". Lo ha detto il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Luigi di Maio ai microfoni del "Tg1" nel giorno in cui la Sala dei Trattati europei della Farnesina è stata intitolata alla memoria dell'ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Quando veniva in questa sala lo trovavo che guardava i trattati europei come la prima volta, con la passione stupore di chi nutriva una profonda ammirazione nella storia dell'Unione europea", ha detto Di Maio. Commentando poi le relazioni con la Russia, che in passato ha dichiarato Sassoli persona non grata, il ministro ribadisce che come Paese membro dell'Ue l'Italia "mantiene comunque con Mosca un approccio dialogante ma fermo sui diritti, sui quali non si tratta", e insiste affinché "si mantenga pace al confine con l'Ucraina, dove non accettiamo alcuna escalation". (Res)