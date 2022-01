Scuola: Floridia, solo 6 per cento classi in Dad, nostra linea funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "I dati sul numero di classi in presenza comunicati dal ministro Bianchi alla Camera ci danno un quadro chiaro ed aggiornato. Attualmente solo il 6 per cento delle classi monitorate è in dad, mentre oltre il 93 per cento sta seguendo le lezioni in presenza. Di queste il 13 per cento si sta avvalendo della didattica digitale integrata, ma resta fermo il dato secondo il quale ad oggi oltre l'80 per cento delle istituzioni scolastiche si sta avvalendo della didattica esclusivamente in presenza". Lo dice la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s che aggiunge: "Sono numeri che ci dicono due cose. La prima: è necessario tenere alta la guardia perché le classi in dad sono effettivamente aumentate ma questo è assolutamente fisiologico visto l'aumentare dei contagi in tutto il Paese". "La seconda - prosegue -: tenere le scuole aperte si è rivelata ancora una volta una strategia vincente, come da sempre sostenuto dal Movimento 5 stelle". (segue) (Com)