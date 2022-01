Lavoro: Cecchetti (Lega), Regione Lombardia tutela e valorizza occupazione, la ripresa parte da qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lombardia non solo sta incentivando la ripresa occupazionale in tutto il territorio lombardo, con un piano di investimenti pluriennali da oltre 5 miliardi, e con i pacchetti ad hoc con risorse mirate, incentivi e sgravi varati in questo ultimo anno dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ma sta anche tutelando i posti di lavoro già esistenti”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Come accaduto per il sito produttivo farmaceutico Sicor di Bulciago (Lc) dove i 106 lavoratori presenti potranno mantenere il proprio posto di lavoro grazie all'impegno da parte di Regione Lombardia, con l'assessore Guidesi, e delle parti sociali, per favorire il subentro dell'importante gruppo chimico farmaceutico Flamma, azienda bergamasca che assicurerà continuità produttiva e occupazionale al sito di Bulciago reimpiegando tutti i lavoratori, inclusi quelli in cassa integrazione. Grazie a questi interventi concreti la Lombardia sta tutelando e valorizzando il lavoro, quello concreto e quotidiano, e i lavoratori: la nostra ripresa economica parte da qui”.(Com)