Russia-Iran: Putin a Raisi, preoccupante situazione in Afghanistan

- La situazione che si sta sviluppando in Afghanistan è preoccupante, ed è importante discutere della questione per conoscere la posizione di Teheran in merito. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante un vertice con l'omologo iraniano Ebrahim Raisi a Mosca. Inoltre il capo di Stato russo ha affermato che per lui è rilevante conoscere la posizione di Raisi sul Piano d'azione congiunto globale (Pacg) sul programma nucleare iraniano, la cui ottava tornata dei colloqui è in corso a Vienna dalla fine di dicembre. (Rum)