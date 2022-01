Speciale scuola: Fisascat-Cisl Roma, appalto mense, il 31 sciopero per tutelare dignità lavoro e servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 31 gennaio sarà sciopero in tutti i lotti dell'appalto mense scolastiche di Roma Capitale. Una decisione sofferta, tenuto conto della delicatezza del servizio, ma necessaria per tutelare l'occupazione, la qualità del lavoro e quindi del servizio offerto alla piccola utenza. O le aziende rispettano gli accordi, soprattutto quello collettivo sottoscritto il 20 dicembre, o la mobilitazione sarà inevitabile". Con una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs annunciano la mobilitazione del settore. "Nelle prossime settimane continueremo a discutere con tutti i soggetti interessati, e a tal fine – aggiungono le sigle sindacali – riteniamo importante l'interessamento e il coinvolgimento dell'Assessorato alla scuola e al lavoro e del Dipartimento servizi educativi di Roma Capitale". (Com)