Speciale scuola: Costa, semplificare uso tamponi

- Bisognerebbe fare una riflessione seria sulla semplificazione dell’uso dei tamponi a scuola. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a “Tagadà” su La7. Adesso, “ai ragazzi asintomatici di una classe che va in Dad per dieci giorni, è richiesto di fare il tampone al rientro a scuola”, ha spiegato. “Se un soggetto è asintomatico per dieci giorni, credo sia ragionevole pensare che possa tornare a scuola senza tampone”, ha aggiunto il sottosegretario, spiegando che “questo alleggerirebbe territori e Asl”. (Rin)