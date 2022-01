Speciale scuola: Carnevali-Di Giorgi (Pd), facilitare e semplificare il rientro scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È senza ombra di dubbio positivo l'indirizzo del governo di garantire il più possibile la didattica in presenza. La gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-CoV 2 contenuta nel decreto del 7 febbraio e i diversi iter di gestione dei casi di positività e di rientro dalla quarantena necessita però di una semplificazione". Lo dichiarano le deputate democratiche Elena Carnevali e Rosa Di Giorgi, capogruppo rispettivamente nelle commissioni Affari sociali e Cultura della Camera. "Troppo spesso accade che alunni ed alunne ritardino il rientro nella comunità scolastica per ingolfamento delle Asl. Assistiamo a ordinanze regionali che stanno provando ad assicurare un ritorno a scuola più regolare per garantire quel diritto allo studio al pari del diritto alla salute. Siamo certe che le nostre preoccupazioni troveranno riscontro nella sensibilità dei ministri interessati", conclude. (Rin)