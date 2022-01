Turismo: Palmucci (Enit), sostegni siano allargati a strutture ricettive della montagna invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi attuati lo scorso anno da governo e Parlamento per sostenere il turismo montano, che hanno consentito la sopravvivenza effettiva degli impianti di risalita, dovrebbero essere allargate anche al comparto della ricettività. Lo ha detto il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, audito oggi in commissione Attività produttive alla Camera dei deputati. “Senza contare che la montagna è un settore in cui la maggior parte dei lavoratori sono stagionali, che spesso vengono da altre Regioni e devono essere anche alloggiati”, ha aggiunto, ricordando che il turismo montano pesa per circa il 20 per cento nei volumi totali pre-Covid, e che le località montane vantano un parco di oltre 6.500 hotel. (Rin)