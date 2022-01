Olimpiadi 2026: i lavori per Santa Giulia procedono come da cronoprogramma, entro febbraio chiusa convenzione urbanistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche al netto dei ricorsi, però, i tempi sono indubbiamente stretti. La bonifica iniziale, che riguarda l’area su cui poi sarà edificata l’arena, doveva infatti svolgersi in 29 mesi, come ha illustrato Petroni di Risanamento Spa, ma la partenza prevista era per l’inizio del 2021. I lavori di bonifica sono invece iniziati a partire da giugno, ed è stato necessario accorciare i tempi. “Abbiamo accelerato la produzione – ha illustrato Petroni -, oggi abbiamo un impianto che fa circa 200 tonnellate al giorno di trattamento dei materiali”. Inoltre, dopo la prima fase di bonifica, che si dovrebbe chiudere dopo 19 mesi e dunque nell’ultimo trimestre del 2022, sarà necessario procedere al trattamento dei restanti lotti. “L’intervento complessivo – ha specificato Petroni – dura 42 mesi. Sono ottocentomila metri quadrati di terreno da trattare, per più di un milione di metri cubi. La bonifica prevede interventi nel corso dei prossimi tre anni e mezzo o quattro”. “La prima fase – ha concluso petroni - sarà consegnata quest’anno, per permettere l’edificazione dell’arena, e poi bonificheremo il resto, per finire in tempo per le olimpiadi”. (Rem)