Turismo: Palmucci (Enit), sale interesse verso destinazioni montane ma resta preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una crescita di interesse verso le nostre destinazioni montane da parte dei turisti italiani e stranieri, anche perché in prospettiva abbiamo Milano-Cortina 2026 e altri eventi che possono ridare slancio al turismo delle zone di montagna. Lo ha detto il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, audito oggi in commissione Attività produttive alla Camera dei deputati. “Purtroppo, la stagione invernale 2021-2022 vede ancora punti di tensione e preoccupazione da parte degli operatori: allo stato attuale il tasso di saturazione delle strutture ricettive sul mese di gennaio è intorno al 25 per cento, quando l’anno scorso le prenotazioni (poi annullate) portavano al 44 per cento”, ha detto. (Rin)