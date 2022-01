Pnrr: Garavaglia, rispettate tutte scadenze per settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- “Il ministero del Turismo ha rispetto tutte le scadenze previste ed ha reso operative tutte le misure per il settore previste dal Pnrr”. Lo ha affermato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo. “Il ministero - ha ricordato - ha dato attuazione ai contributi a fondo perduto ed al credito di imposta per le attività turistiche che riqualificano le strutture, è stato istituito il fondo di garanzia per le Pmi ed è stato attuato il credito di imposta per le agenzie di viaggio, fino al dicembre 2024”. (Rin)