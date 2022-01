Giustizia: D'Angelo (M5s), bene Ufficio del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la soddisfazione a nome di tutto il gruppo Cinque stelle per l'istituzione dell'Ufficio per il processo. La nuova organizzazione della giustizia, attraverso l'utilizzo della professionalità di più di 8 mila giovani giuristi, non può che giovarne. A valle di un programma di rafforzamento degli organici del comparto giustizia varato già dal 2018 dal governo Conte e a seguito del varo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una vittoria di tutta l’Italia che ricorderemo per molti anni, gli uffici giudiziari stanno finalmente ricevendo quella linfa vitale di risorse umane senza le quali non c’è riforma che possa accelerare la durata dei processi". Lo ha detto la senatrice Grazia D'Angelo, vicepresidente del gruppo M5s a palazzo Madama, nella dichiarazione di voto in Aula a seguito della relazione della ministra Marta Cartabia sull'amministrazione della giustizia. "Sul contrasto alla violenza contro le donne - ha aggiunto - molto è stato fatto, ma la strada è ancora lunga. La cronaca ci ricorda che, se da un lato le norme esistono e servono a salvare delle vite, dall'altro i risultati raggiunti non possono soddisfare tutti noi. Le norme devono essere costantemente aggiornate e troppo spesso non vengono attuate con la doverosa precisione. Il disegno di legge di iniziativa governativa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne può essere un buon passo avanti e ringraziamo la ministra per aver dato riscontro sull'iter che sta seguendo il testo". (segue) (Rin)