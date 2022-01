Lavoro: Guerra (Mef), il bilancio di genere segna rosso, nel 2020 la pandemia ha allargato la forbice tra donne e uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’analisi dei divari tra uomini e donne evidenzia come la crisi generata dalla pandemia da Covid-19, abbia avuto effetti differenziati in base al sesso”. Lo dichiara la sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra che nei prossimi giorni presenterà in Parlamento il Bilancio di genere edizione 2021 relativo all’esercizio finanziario 2020 dello Stato. “Diversamente rispetto alle crisi precedenti - spiega Guerra - l’impatto di quella pandemica è stato particolarmente negativo sulle donne: si è tradotto non solo in una significativa perdita di posti di lavoro in settori dominati dalla presenza femminile, ma anche in condizioni di lavoro peggiori, in una accresciuta fragilità economica e in un conflitto vita-lavoro ancora più aspro del passato”. Dei 128 indicatori utilizzati nella relazione al Parlamento sull’analisi del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere, i più rilevanti in questa edizione sono proprio quelli sull’occupazione e sulla conciliazione dei tempi di vita. Per la prima volta dal 2013 la curva del tasso di occupazione femminile scende: nel 2020 è al 49 per cento. Particolarmente critico è il dato relativo alle donne giovani (33,5 per cento) e a quelle residenti nel Sud del Paese (32,5 per cento). Cresce ancora il divario tra tasso di occupazione femminile e maschile che arriva a 18,2 punti percentuali. “Avevamo faticosamente superato la soglia psicologica del 50 per cento nel tasso di occupazione femminile e con la pandemia siamo rovinosamente scivolati indietro – spiega la sottosegretaria – per altro senza che si sia ancora riusciti a recuperare il terreno nonostante la ripresa economica”. Il dato sull’occupazione femminile è tanto più grave se viene letto in confronto con la media europea che si attesta al 62,7 per cento, con un divario di genere pari a 10,1 punti percentuali. (segue) (Com)