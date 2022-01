Lavoro: Guerra (Mef), il bilancio di genere segna rosso, nel 2020 la pandemia ha allargato la forbice tra donne e uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Né studentesse, né lavoratrici. Né in cerca di un titolo di studio né di un’occupazione. Sono le cosiddette Neet che nel 2020 sono cresciute passando dal 27,9 per cento del 2019 al 29,3 dell’anno successivo contro una media Ue femminile del 18 per cento.Venendo poi ai dati sul part-time involontario, la quota di donne costrette ad accettare un orario ridotto è passata, tra il 2019 e il 2020, dal 60,8 al 61,2 per cento delle occupate part-time contro una media Ue del 21,6 per cento. Anche in questo caso la forbice è molto ampia: in termini assoluti sono 1.866.000 le donne con contratto part-time involontario contro 849mila uomini. A pagare di più sono le donne con figli in età prescolare: il tasso di occupazione delle madri è del 53,3 per cento, mentre quello delle donne senza figli il 72,7 per cento. Il tasso di occupazione delle donne con prole è quindi il 73,4 per cento di quello delle donne senza figli con un peggioramento di quasi l’uno per cento rispetto al 2019. Per le donne più giovani (25-34 anni) questo rapporto si riduce al 57,5 per cento. “Sono numeri drammatici – prosegue Guerra – che evidenziano una discriminazione nella discriminazione: l’aggravarsi della situazione delle madri, soprattutto quelle più giovani, dimostra, come se ve ne fosse ancora bisogno, che al di là della retorica del sostegno alla maternità, nel nostro Paese figli e lavoro continuano a essere largamente inconciliabili”. (segue) (Com)