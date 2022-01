Lavoro: Guerra (Mef), il bilancio di genere segna rosso, nel 2020 la pandemia ha allargato la forbice tra donne e uomini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indicativo è anche il forte incremento della quota di donne che ha fatto ricorso allo smart working nel corso del 2020 (16,9 per cento) con un aumento di 15,3 punti percentuali rispetto all’1,3 per cento del 2019. Più contenuto, sebbene rilevante, il ricorso al lavoro agile da parte degli uomini: dall’1,5 per cento del 2019 si è balzati al 12,8 per cento. A parlare la lingua dell’assenza di condivisione dei carichi familiari all’interno delle mura domestiche ci sono anche i dati Inps sui beneficiari dei congedi Covid: i 300mila minori interessati sono stati presi in carico per il 79 per cento dalle madri e per il 21 per cento dai padri. Questo dato va letto insieme a quello dei congedi parentali: qui assistiamo a un miglioramento della quota di padri beneficiari che, nel periodo 2011-2020, è cresciuta dal 10,8 al 22,3 per cento. “Il carico di lavoro domestico e di cura – dichiara la sottosegretaria – grava ancora per il 62,8 per cento sulle spalle delle donne nonostante la quota gestita dagli uomini sia cresciuta di 9,1 punti in dieci anni”. Il Bilancio di genere compie una classificazione delle spese differenziandole tra neutrali, sensibili e indirizzate a ridurre le diseguaglianze. “Anche il Bilancio di genere sul 2020 propone una riclassificazione delle spese del Bilancio dello Stato in una prospettiva di genere – conclude Guerra -. Possono essere classificate come direttamente indirizzate a ridurre le diseguaglianze solo lo 0,56 per cento delle spese totali, in aumento rispetto allo 0,26% del 2019 proprio in ragione degli interventi attivati nel periodo Covid a favore del lavoro di cura, baby-sitter, congedi parentali e per assistenza alle persone con disabilità”. (Com)