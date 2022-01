Giustizia: Caliendo, FI approva relazione ma servono integrazioni e correzioni a azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono due modi per un parlamentare di svolgere la sua attività e funzione legislativa: la prima è quella di affidarsi solo al proprio credo politico interpretandolo senza flessibilità, il secondo privilegia il supporto tecnico-scientifico nella redazione delle leggi nell'interesse dei cittadini. I parlamentari di Forza Italia si attengono a questa seconda impostazione. Ecco perché, nel confermare il nostro voto favorevole alla sua relazione e che il suo arrivo a via Arenula, come ha detto la collega Modena, ha cambiato il mondo, desideriamo esprimerle la necessità di fare integrazioni e a volte correzioni all'operato del governo in tema di giustizia". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo, durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate alla relazione del ministro Marta Cartabia sull'amministrazione della giustizia. "Pensiamo, ad esempio, che senza una profonda revisione della sezione Tributaria della Cassazione civile non potremo far funzionare al meglio il sistema del processo civile - ha continuato il parlamentare -. Siamo, ancora, soddisfatti per i fondi in favore della la magistratura onoraria ma noi avremmo preferito una legge ad hoc e non un semplice passaggio in quella di bilancio. E, poi, cara ministro, ritorno su quanto sostenuto dal collega Dal Mas. Noi non possiamo più accettare che il pubblico ministero impugni le sentenze di proscioglimento. E presenteremo con Dal Mas e altri colleghi un ddl sul punto che superi la sentenza della Consulta affinché si arrivi finalmente, come ha sostenuto il presidente Lattanzi, all'impossibilità di impugnazione di queste sentenze, che rappresenterebbe un atto di civiltà assoluto. Ed, infine, attenzione alla riforma di voto per il Csm, bisogna far di tutto per superare l'attuale sistema".(Rin)