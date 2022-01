Giappone: Forum Davos, premier Kishida ribadisce impegno per ambiente e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha ribadito ieri l'impegno ad agevolare la transizione ecologica e digitale nel contesto della sua piattaforma politica, tesa ad edificare una nuova forma di capitalismo con elementi ridistributivi. Intervenuto in videoconferenza all'annuale edizione del Forum economico mondiale di Davos, Kishida, che ha assunto l'incarico lo scorso ottobre, ha sottolineato l'importanza di rivedere le strutture economiche e sociali mantenendo valori universali come la democrazia; Kishida ha anche evidenziato i rischi posti dal "capitalismo di Stato", con un apparente riferimento alla Cina. "Il Giappone è determinato a guidare questa tendenza globale verso questa nuova forma di capitalismo quando assumerà la presidenza di turno del G7 il prossimo anno", ha dichiarato il primo ministro giapponese. Kishida ha affermato che la pandemia di Covid-19 ha creato una "opportunità" per promuovere la digitalizzazione del Giappone, ed ha aggiunto che la terza economia mondiale intende accelerare tale processo attraverso investimenti in infrastrutture come cavi sottomarini, reti a fibre ottiche e centri dati. Il premier giapponese ha auspicato la creazione di una comunità "a zero emissioni" in Asia, promuovendo investimenti e finanziamenti congiunti e standard tecnologici comuni per fonti energetiche come l'idrogeno. (Git)