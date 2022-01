Corea del Sud: presidenziali, il conservatore Yoon promette di detassare le criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato conservatore alla presidenza della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha promesso oggi di allentare l'onere fiscale sulle plusvalenze generate dagli investimenti in criptovalute, innalzando la soglia minima di imposizione fiscale da 2,5 milioni di won (2.097 dollari) a 50 milioni di won. Il candidato del Partito del potere dei nazionali (Ppp) ha annunciato la promessa elettorale nel corso di un evento presso il quartier generale del partito a Seul: Yoon ha sottolineato come il suo intervento porterebbe il livello minimo di imposizione fiscale sulle criptovalute allo stesso livello delle azioni. Yoon ha anche proposto l'introduzione di una legge sugli asset digitali per proteggere gli investitori e confiscare gli utili ottenuti tramite frodi o manipolazioni. (segue) (Git)