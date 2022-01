Tonga: tsunami, aiuti dalla Nuova Zelanda arriveranno venerdì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Nuova Zelanda hanno inviato velivoli da ricognizione a Tonga, piccolo Paese insulare del Pacifico rimasto isolato dopo una violenta eruzione vulcanica e uno tsunami che hanno arrecato gravi danni alle infrastrutture essenziali. Il ministro australiano per il Pacifico, Zed Seselja, ha dichiarato che le prime ricognizioni effettuate dopo l'eruzione del 16 gennaio, sembrano escludere un bilancio catastrofico in termini di vite umane. "Sappiamo che ci sono danni significativi, e sappiano che ci sono danni significativi ai resort turistici", ha detto il ministro, secondo cui l'aeroporto di Tonga sembra essersi mantenuto in condizioni relativamente buone. Secondo una prima stima della Federazione internazionale della Croce rossa, lo tsunami potrebbe aver interessato circa 80mila persone. L'eruzione e lo tsunami hanno causato anche danni considerevoli alle infrastrutture necessarie a rifornire Tonga di acqua potabile. (Res)