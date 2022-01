Corea del Sud-Arabia Saudita: accordo su sviluppo congiunto economia a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, e il principe della corona dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hanno tenuto un incontro a Riad ieri, 18 gennaio, concordando di rafforzare le relazioni di cooperazione tra i rispettivi Paesi in aree di sviluppo innovative come l'economia dell'idrogeno. Durante il colloquio i due leader hanno stabilito di cooperare per edificare un ecosistema economico che consenta all'Arabia Saudita di divenire fornitrice di idrogeno e ammoniaca, ricevendo in cambio da Seul assistenza tecnologica e per l'adozione di autoveicoli e infrastrutture necessarie all'utilizzo finale dei nuovi combustibili. La Corea del Sud è uno dei partner strategici dell'Arabia Saudita nel contesto della politica "Vision 2030", tesa a ridurre la dipendenza del Paese dal petrolio e a svilupparne i servizi pubblici. Riad punta a conseguire la neutralità carbonica entro il 2060, e ad aumentare la produzione annua di idrogeno a 400 tonnellate entro il 2030. (Git)