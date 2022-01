Auto: Tavares (Stellantis), l'elettrificazione è una scelta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione fra Fca e Peugeot-Psa in Stellantis compie un anno. Carlos Tavares amministratore delegato del gruppo, in una intervista al "Corriere della Sera" si dice "molto soddisfatto. Soprattutto nel contesto del 2021, un anno complicato. Abbiamo dovuto affrontare la crisi dei semiconduttori, l'inflazione delle materie prime e la crisi del Covid. Abbiamo creato una nuova organizzazione e una nuova governance in un'azienda che ora è molto più grande; ci siamo riusciti in un lasso di tempo molto breve con i risultati notevoli che conoscete per la prima metà dell'anno". Poi spiega perché il Gruppo punta sul valore delle auto più che sui volumi, a costo di prezzi più alti: "E' una forma di rispetto per il lavoro dei nostri dipendenti. Nel 2013-204, analizzando cosa dovevamo fare per trasformare Psa, capimmo che non era normale vendere i nostri prodotti a un prezzo più basso della concorrenza. Svenderli non andava bene. Le auto di qualità meritano di essere vendute al prezzo di mercato". "Da allora - aggiunge - abbiamo fatto progressi spettacolari nella qualità, ora siamo alla pari con i migliori del mondo. La crescita delle vendite è il risultato di questa strategia". Si rischia tuttavia di tagliar fuori i ceti medi, che non possono comprare auto nuove da quasi 30 mila euro: "Il rischio c'è, se non riduciamo i costi. Ma sono anche le nuove tecnologie a far salire i prezzi, in particolare quelle elettriche, che sono del 50 per cento più costose di quelle dei motori termici". (segue) (Res)