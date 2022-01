Auto: Tavares (Stellantis), l'elettrificazione è una scelta politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla transizione energetica, "rispettiamo le leggi e quindi combatteremo per essere i migliori con i fattori che ci vengono dati, o imposti. Ma l'elettrificazione è una tecnologia scelta dai politici, non dall'industria. C'erano modi più economici e veloci di ridurre le emissioni. Il metodo scelto non permette ai costruttori auto di essere creativi per trovare idee diverse. E' una scelta politica". "La nostra battaglia - osserva ancora l'amministratore delegato - ora è volta a limitare l'impatto dei costi supplementari del 50 per cento dell'auto elettrica. Significa avere in 5 anni aumenti di produttività del 10 per cento medio all'anno, mentre l'industria automobilistica in Europa raggiunge di norma tra il 2 e il 3 per cento. Vedremo tra qualche anno quali produttori saranno sopravvissuti e quali no. Tra 10 o 15 anni conosceremo anche i risultati reali dell'elettrificazione nella riduzione delle emissioni". "Per dirla semplice, - conclude Tavares - non guardare l'intero ciclo di vita delle auto elettriche è riduttivo. Non va perso di vista che ci saranno conseguenze sociali e rischiamo di perdere la classe media, che non potrà più comprare auto. Quindi è presto per dire se l'approccio europeo è ragionevole". (Res)