Ue: presidente Europarlamento Metsola, raccoglierò l'eredità di Sassoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'aborto, da eurodeputata maltese, ho difeso una posizione nazionale. Ora che sono presidente del Parlamento europeo non voterò più su questo tema e difenderò all'esterno la posizione dell'istituzione da me guidata". Alla fine della giornata più lunga, Roberta Metsola è visibilmente stanca ("Finalmente una sedia, non ce la faccio più!"), ma determinata a tenere il punto su quello che continua a essere l'aspetto più controverso del suo profilo politico: la posizione contro l'aborto. E in una intervista a "La Stampa", l'esponente del partito nazionalista maltese (Ppe) insiste sulla volontà di raccogliere "l'eredità di David Sassoli" nella gestione dell'Aula, con l'obiettivo di avvicinarla sempre più ai cittadini. Ieri ha compiuto 43 anni ed è la più giovane presidente dell'Eurocamera, la prima donna dopo 20 anni: "E non vorrei che ne passassero altri 20 prima che sia guidato nuovamente da un'altra donna". Sulla questione immigrazione, il suo predecessore ha avuto posizioni molto nette, spesso in contrasto con quelle del Consiglio: "Nei prossimi due anni e mezzo, come Parlamento, possiamo trovare un accordo. Stiamo negoziando e possiamo trovare una maggioranza. L'avevamo trovata anche cinque anni fa, ma poi tutto si è bloccato in Consiglio. In un tema dove teoricamente non c'è il diritto di veto, ma basterebbe la maggioranza qualificata". (segue) (Res)