Ue: presidente Europarlamento Metsola, raccoglierò l'eredità di Sassoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla proposta di alcuni Paesi che chiedono di finanziare i muri ai confini con i fondi Ue, "la mia posizione è stata chiara sin dal primo giorno. Per me la protezione della vita viene prima di tutto. Non possiamo avere una politica di migrazione che non dà valore alla vita, ma nemmeno lasciare soli ad affrontare una sfida enorme i Paesi di frontiera. Gli altri Stati non possono abbandonarli, pensando che non sia anche un problema loro. Aggiungo poi che essere un Paese di frontiera non riguarda solo il Sud Europa, ma per esempio anche la Lettonia e la Polonia con la Bielorussia". "Nel 2015 - ricorda la neo presidente - era toccato alla Germania con i rifugiati siriani. Per questo penso che la nostra politica debba essere efficiente ed efficace. Ci sono molti strumenti, ma non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di esseri umani. Che dietro a ogni corpo che troviamo in mare c'era una famiglia, una speranza, una vita, che ora è persa per sempre", ha concluso Metsola. (Res)