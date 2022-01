Covid: sottosegretario Costa, resti solo la zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora che c'è il super green pass e lo scenario è cambiato che senso hanno ancora i colori delle Regioni?". Così il sottosegretario Andrea Costa (Noi con l'Italia), in una intervista al "Corriere della Sera". Poi spiega: "Bisogna avviare con le Regioni un percorso per il loro superamento. Dobbiamo ricordarci come è nato quel sistema. In tempi nei quali il crescere del contagio rendeva necessario porre in atto limiti alla libertà generalizzata". Certo il contagio preoccupa ancora: "ma sono state messe a punto misure più restrittive e puntuali. C'è il super green pass e la semplificazione. E c'è una platea del 90 per cento di vaccinati. Di fronte a questo il sistema dei colori generalizzati non ha più senso. L'unico criterio che deve rimanere è quello della zona rossa". Costa ne ha parlato "con qualche interlocutore nel comitato scientifico e condividono. Bisogna semplificare e agevolare. Anche sulla scuola. Ad esempio quando parliamo di contagiati asintomatici, dopo 10 giorni di Dad, che bisogno c'è di chiedere anche il tampone per il rientro in classe?". (segue) (Res)