Covid: sottosegretario Costa, resti solo la zona rossa (2)

- Per quel che riguarda invece le attività che saranno esenti dal controllo del green pass: "Il Dpcm chiarirà quali saranno le attività ritenute essenziali, ad esempio le farmacie e gli alimentari. Un provvedimento necessario per fare chiarezza per i cittadini". Ma l'emergenza non è finita: "No. Anzi dobbiamo usare ancora prudenza, responsabilità e gradualità. Siamo però di fronte a uno scenario diverso dovuto non solo all'evoluzione dinamica della pandemia ma anche agli importanti risultati della campagna vaccinale. Ed è per questo che dobbiamo adeguare le regole alla nuova situazione", ha concluso Costa. (Res)