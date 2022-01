Indonesia: governo accelera consolidamento imprese statali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Indonesia appare posizionata per una sostanziale crescita nel corso del 2022, grazie al forte aumento dei prezzi internazionali delle materie prime e al progressivo recedere della crisi pandemica nel Paese. Il ministro coordinatore per gli Affari marittimi dell'Indonesia, Luhut Pandjaitan, ha dichiarato che Giacarta conta di raggiungere quest'anno "una crescita del 5 per cento": "Se tutto procederà per il meglio, cresceremo più del 5 per cento", ha dichiarato il ministro nel corso di una intervista al quotidiano "Straits Times". L'Indonesia è uno dei principali esportatori mondiali di carbone termico e olio di palma, e lo scorso anno i prezzi di entrambi hanno subito consistenti rialzi sui mercati internazionali. (segue) (Fim)