Indonesia: governo accelera consolidamento imprese statali (4)

- L'Indonesia è anche il secondo maggiore esportatore mondiale di gomma naturale, e lo scorso anno ha sorpreso gli analisti internazionali esportando ferro e acciaio per circa 20 miliardi di dollari. L'ultima edizione del rapporto "Global Economic Prospects" della Banca mondiale pubblicato la scorsa settimana prevede che quest'anno l'Indonesia conseguirà una crescita pari al 5,2 per cento del Pil, e del 5,1 per cento nel 2023. Il rapporto menziona il contributo significativo dei consumi interni, ma mette anche in guardia da rischi ribassisti come una ipotetica recrudescenza della Covid-19 e l'aumento dell'indebitamento nazionale. (Fim)