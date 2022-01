Germania-Italia: sottosegretario Amendola oggi in visita a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- Il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, è oggi in visita a Berlino per incontrare l'omologa tedesca, Anna Luehrmann, e il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Wolfgang Schmidt. Come comunicato dall'ufficio stampa di Amendola, si tratta della prima visita a Berlino di un rappresentante del governo italiano dall'insediamento del nuovo esecutivo federale. (Geb)