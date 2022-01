Germania: ministro Salute, vaccinazione obbligatoria Covid deve essere introdotta presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 deve essere introdotto presto in Germania, a seguito di una decisione del Bundestag. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Rtl”. Per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), l'obiettivo di rendere obbligatorio il vaccino contro il coronavirus, tra aprile e maggio, è evitare una nuova ondata della pandemia nell'autunno prossimo. Secondo Lauterbach, al parlamento federale si svolgeranno “dibattiti importanti” sulla questione tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Il ministro della Salute tedesco ha, infine, affermato che in Germania il picco della variante Omicron del Covid-19 verrà raggiunto alla metà di febbraio. (Geb)