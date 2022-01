Usa-Corea del Sud: vicesegretaria Sherman a colloquio con il viceministro Choi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto e svolge un ruolo di primissimo piano nell’informazione relativa alle questioni internazionali, diplomatiche ed economiche" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha tenuto un colloquio telefonico con il viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Choi Jong-kun. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Prince, secondo cui Sherman ha riaffermato con l'omologo sudcoreano l'importanza dell'alleanza tra i rispettivi Paesi e ha fatto il punto delle sfide comuni alla sicurezza. Sherman ha condannato gli ultimi test balistici effettuati dalla Corea del Nord in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La vicesegretaria ha anche espresso profonda preoccupazione per la crisi politica in atto nel Myanmar a seguito del golpe militare di febbraio 2021. Infine, Sherman ha ribadito il fermo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e discusso misure di deterrenza allo studio di Washington nei confronti della Russia. (Nys)