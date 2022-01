Auto: Ad Stellantis Tavares, se posso evitare chiusura fabbriche lo eviterò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis, Carlos Tavares, ha affermato che, se potrà evitare la chiusura delle fabbriche in Europa, lo eviterà. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha osservato come tale decisione significhi “mettere un lucchetto alla porta” degli impianti e “rimandare tutti a casa”. Al riguardo, Tavares ha evidenziato: “Non l'abbiamo fatto e se posso evitarlo, lo eviterò”. L'amministratore delegato di Stellantis ha aggiunto: “Di solito mantengo le mie promesse, ma dobbiamo anche rimanere competitivi”. Secondo Tavares, infine, “il futuro delle nostre sedi dipenderà anche dal quadro politico per la decarbonizzazione in Europa e dalle sue conseguenze per il mercato automobilistico”. (Geb)