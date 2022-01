Auto: Ad Stellantis Tavares, elettromobilità scelta da politici, non da industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elettromobilità è “la a tecnologia scelta dai politici, non dall'industria” automobilistica. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo l'Ad, vi erano “modi più economici per ridurre le emissioni” e “il metodo scelto non lascia alle aziende automobilistiche alcuna libertà creativa per introdurre idee diverse dall'elettrificazione”. Per Tavares, “è una decisione politica”. (Geb)