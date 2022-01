© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: presidente Osmani, non si può svolgere referendum in territorio di altro Stato - I serbo kosovari potranno votare nel referendum costituzionale in Serbia di domenica, ma la Costituzione del Kosovo così come il diritto internazionale non riconoscono il diritto di uno Stato di indire un referendum nel territorio sovrano di un altro Stato. Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, diffondendo la "posizione congiunta" delle istituzioni del Kosovo dopo il confronto sul tema avuto con gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto. Secondo quanto ribadito da Osmani, i serbo kosovari potranno votare tramite posta mentre l'apertura di centri elettorali sul territorio del Kosovo sarebbe una violazione delle norme. "Tale atto sarebbe una violazione dell'integrità territoriale da parte della Serbia rispetto allo Stato indipendente e sovrano del Kosovo", ha dichiarato la presidente kosovara. (segue) (Res)