Kosovo: cambio al comando di Rc-West di Kfor tra la Brigata Folgore e la Brigata Pozzuolo del Friuli (2)

- L'ambasciatore italiano in Kosovo Antonello De Riu ha apprezzato i lodevoli risultati conseguiti dai militari del RC-W nel pieno rispetto del mandato internazionale, sottolineando la delicatezza del lavoro svolto dai paracadutisti dell'esercito appartenenti alla brigata Folgore, apprezzati dalle istituzioni locali e dalla popolazione kosovara.Kfor è la missione più consistente della Nato per numero di militari con i suoi 3.700 uomini e donne impiegati, di cui circa 628 sono italiani appartenenti a esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, che giornalmente contribuiscono a un ambiente sicuro e alla libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo, in conformità con la risoluzione dell'Onu n. 1244 del 1999. Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti utili a riguardo, porgo distinti saluti. (Res)