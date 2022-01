Kosovo: anticorruzione apre indagine su dichiarazione patrimoniale leader Lista serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia anticorruzione del Kosovo ha confermato l’avvio di un’indagine sulla dichiarazione patrimoniale di Goran Rakic, leader del partito Lista serba e ministro della Comunità e dei Rimpatri. L’indagine è stata aperta per il sospetto che la dichiarazione non sia veritiera. Secondo quanto riferito in precedenza dal quotidiano “Koha Ditore”, la dichiarazione patrimoniale di Rakic fornita nel 2020 alle autorità kosovare contiene l’attribuzione del ruolo di vicepremier – una posizione che aveva nel governo di Avdullah Hoti – mentre in un’altra dichiarazione fornita alle autorità serbe non si cita il ruolo nell’esecutivo kosovaro ma quello di direttore di un’impresa pubblica a Nord Mitrovica. (Alt)