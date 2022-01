Kosovo: stampa, segnali negativi dalla Francia su liberalizzazione visti in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, "è tra gli Stati membri scettici" sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri francese al portale di informazione kosovaro "Gazeta Express". Secondo la testata, la posizione dell'Ue è che il Kosovo non abbia "effettivamente soddisfatto" tutti i 95 requisiti necessari alla liberalizzazione dei visti. "Per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti, accogliamo con favore il lavoro svolto finora da Pristina e accogliamo con favore anche i continui progressi. L'attuale posizione europea è che il Kosovo non ha ancora soddisfatto tutti i 95 criteri stabiliti dall'Unione europea nel 2012, che deve essere soddisfatte in modo efficace e sostenibile. Inoltre, stiamo sviluppando una stretta e regolare cooperazione con le autorità del Kosovo nel settore della sicurezza interna al fine di rispondere alle nostre preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda la migrazione illegale e il rafforzamento delle capacità", ha affermato la fonte alla testata giornalistica. (Alt)