Kosovo: opposizione attacco governo su rincaro costi dell'elettricità (4)

- Intervenuto sulla questione, il premier kosovaro, Albin Kurti, ha detto lo scorso 27 gennaio che grazie all'aumentata liquidità ed ai finanziamenti alle importazioni di elettricità, il governo del Kosovo è riuscito a stabilizzare la situazione relativa alle forniture di elettricità. "Insieme alla ministra dell'Economia, Artane Rizvanolli, siamo in contatti regolari con Kek, Kostt e Ero", ha assicurato allora il premier menzionando gli operatori kosovari per la fornitura di energia. Secondo Kurti, ci sono stati "due fattori interni" sommatisi alla congiuntura internazionale nello scatenare la crisi. "La mancanza di visione per lo sviluppo sociale ed economico in Kosovo, la mancanza di piani per la sicurezza del settore energetico per forniture costanti e prezzi sostenibili", ha dichiarato Kurti aggiungendo: "Il secondo fattore, è stata la corruzione dei governi che è culminata nella privatizzazione delle reti di distribuzione e fornitura per soli 26 milioni di euro". (segue) (Alt)