Donbass: "Wsj", Usa preparano sanzioni contro 4 individui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti si sta preparando a imporre sanzioni finanziarie ad almeno quattro individui della regione del Donbass. Lo riporta il quotidiano statunitense "The Wall Street Journal" secondo cui le sanzioni dovrebbero essere annunciate entro giovedì 20 gennaio. Il dipartimento di Stato Usa ha rifiutato di commentare la questione mentre il dipartimento del Tesoro non ha risposto a una richiesta di commento, riferisce il quotidiano secondo cui le sanzioni prevedranno il congelamento dei beni di almeno quattro persone. Sarebbero le ultime di una serie di azioni ai sensi di un ordine esecutivo firmato dal presidente Joe Biden lo scorso aprile che mira a punire le persone associate "all'aggressione straniera" della Russia, scrive ancora il "The Wall Street Journal". Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, partirà questa sera alla volta di Kiev, dove domani incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo Dmytro Kuleba. Successivamente, il 20 gennaio, si recherà a Berlino, dove avrà un incontro con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e una riunione con i colleghi del formato “Quad transatlantico”, ovvero Germania, Francia e Regno Unito. (Nys)